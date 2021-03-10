Fenerbahçe'de Caner Erkin zirvesi...

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin'in Erol Bulut'tan özür dilemesi bekleniyor.

10 Mart 2021 Çarşamba - 9:25
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'nin yeni Lugano'su Attila Szalai! 3 futbolcu aldı hepsi tuttu! Rogon faktörü Sert eleştiriliyordu kilit adam oldu Fenerbahçe'ye şok! PFDK'ya sevk edildi! Fenerbahçe'den flaş Pelkas açıklaması

Caner Erkin Göztepe maçında oyundan çıkarken kulübeye doğru sinirli bir şekilde el kol hareketleri yapmıştı. Bu olay sonrası tecrübeli sol bek kadro dışı bırakıldı. Geçen hafta başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve Caner bir araya geldi. Yıldız futbolcu, hatasını kabul etti ve hocasından özür diledi. Ancak başarılı oyuncuyla ilgili kararın verileceği toplantı bugün gerçekleştirilecek.
 
Söz verecek
 
Samandıra’daki zirvede bu kez teknik direktör Erol Bulut da yer alacak. Emre Belözoğlu’nun devreye girmesiyle aşılan krizde bugün kararın çıkması bekleniyor. Caner Erkin’in, bugünkü görüşmede hocasından doğrudan özür dileyeceği ve bundan sonra çok daha dikkatli davranacağının sözünü vereceği öğrenildi. Bulut’un da bu özrü kabul ederek öğrencisini yeniden takıma döndürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Caner’in bugün idmanda olması muhtemel.
 
Gençlerbirliği maçında kadroda
 
Yıldız futbolcunun durumuyla ilgili olarak bu zirvenin ardından kulübün, affedildiğine dair resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Caner’in Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer alması muhtemel ancak ilk 11’de olup olmayacağı hafta boyunca yapılacak idmanların ardından netlik kazanacak.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: caner erkin fenerbahçe erol bulut
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Şansal Büyüka'dan Fatih Terim'e olay sözler! 'Kariyeri ile asla örtüşmüyor' Şansal Büyüka'dan Fatih Terim'e olay sözler! 'Kariyeri ile asla örtüşmüyor'
İtalyanlar Porto hezimetinin faturasını Merih Demiral'a kesti! 'Beceriksiz, şaşkın'İtalyanlar Porto hezimetinin faturasını Merih Demiral'a kesti! 'Beceriksiz, şaşkın' Caulker'ın Muslera yanıtı herkesi güldürdü!Caulker'ın Muslera yanıtı herkesi güldürdü! Fenerbahçe'de Konya galibiyetinden sonra 15 futbolcudan mesaj!Fenerbahçe'de Konya galibiyetinden sonra 15 futbolcudan mesaj!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.