Fenerbahçe'de Chupa Akpom'u isteyen Erol Bulut!

Erol Bulut, Alanyaspor’a Yunan Ligi’nden Bakasetas ve Siopis’i aldırmıştı. Bir dönem forma giydiği Yunanistan ’ı yakından takip eden Bulut, Fenerbahçe’deki golcüsünü de bu ülkeden buldu: Chuba Akpom... Sarı- Lacivertliler’in başına geçmeye hazırlanan başarılı teknik adamın, PAOK forması giyen 24 yaşındaki futbolcuyu özellikle istediği kaydedildi.

4 senelik teklif

Yönetim, İngiliz golcünün şartlarını araştırmaya başladı. PAOK’ta bu sezon 41 resmi maçta 10 kez ağları havalandıran Akpom’un 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Bu nedenle Fenerbahçe, transferi 2 milyon Euro gibi bir bedelle bitirmeyi umuyor. Başarılı futbolcu, PAOK’ta senede 1 milyon Euro kazanıyor. Sarı-Lacivertliler’in yıllık 1.5 milyon Euro’dan 4 senelik sözleşme teklif etmesi bekleniyor.