Fenerbahçe'de çifte şok! İki yıldız oyuncu...

Karşılaşmanın 41. dakikasında sarı kart gören Ozan Tufan, gelecek haftaki Sivasspor maçı öncesi sarı kart sınırındaydı.

Sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrasında Ozan, savunmadan seken topa gelişine vole vurmayı denedi ama ayağı rakibine de çarpınca sarı kartla cezalandırıldı.

SERDAR DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'de sakatlanan Serdar Aziz oyuna devam edemedi ve 59. dakikada yerini Lemos'a bıraktı.

VALENCIA DA SAKATLANDI

Sarı lacivertlilerin Ekvatorlu golcüsü Enner Valencia, harika bir gol attığı karşılaşmanın 77. dakikasında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Valencia'nın yerine Fatih Yiğit Şanlıtürk oyuna dahil oldu.