Fenerbahçe'de çifte şok! İki yıldız oyuncu...

Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Sarı lacivertlilerde karşılaşmaya 11'de başlayan Serdar Aziz ise maçın 59. dakikasında sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.

18 Ocak 2021 Pazartesi - 21:04
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Ankaragücü karşısında sarı kart gören Ozan Tufan, Sivasspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.
 
Karşılaşmanın 41. dakikasında sarı kart gören Ozan Tufan, gelecek haftaki Sivasspor maçı öncesi sarı kart sınırındaydı.
 
Sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrasında Ozan, savunmadan seken topa gelişine vole vurmayı denedi ama ayağı rakibine de çarpınca sarı kartla cezalandırıldı.
 
SERDAR DEVAM EDEMEDİ
 
Fenerbahçe'de sakatlanan Serdar Aziz oyuna devam edemedi ve 59. dakikada yerini Lemos'a bıraktı.
 
VALENCIA DA SAKATLANDI
 
Sarı lacivertlilerin Ekvatorlu golcüsü Enner Valencia, harika bir gol attığı karşılaşmanın 77. dakikasında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Valencia'nın yerine Fatih Yiğit Şanlıtürk oyuna dahil oldu.
 

 

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Etiketler: Fenerbahçe sakatlık şoku Ozan Tufan Serdar Aziz
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