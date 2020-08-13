Fenerbahçe'de corona virüs şoku!

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımında bir futbolcu ve teknik ekipten bir kişinin corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

13 Ağustos 2020 Perşembe - 23:18 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 23:23
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'ye Tahkim Kurulu'ndan şok! Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yollar ayrılıyor Alpaslan Öztürk transferinde takas gündemde... Galatasaray'a Feghouli ve Belhanda'dan FIFA şoku! Beşiktaş'ta şok ayrılık!

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 13 Ağustos günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.  Profesyonel futbol takımımız oyuncularından birinin ve teknik ekipten bir çalışanımızın sonuçlarının pozitif olduğu test sonuçları ile tespit edilmiştir. Testte pozitif çıkan oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: corona virüs Fenerbahçe
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray ve Beşiktaş'ın Bernard Mensah yarışında flaş gelişme!  Galatasaray ve Beşiktaş'ın Bernard Mensah yarışında flaş gelişme! 
<div> Hasan Şaş'ın istifasında dikkat çeken detay!</div> <div>  </div>
Hasan Şaş'ın istifasında dikkat çeken detay!
 
 Sörloth Almanya yolcusu!Sörloth Almanya yolcusu! <div> Gece yarısı bombası patladı! Fenerbahçe'ye yazılan Jose Sosa...</div> <div>  </div>
Gece yarısı bombası patladı! Fenerbahçe'ye yazılan Jose Sosa...
 
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.