Fenerbahçe'de deprem! 4 futbolcu kadro dışı

Fenerbahçe'de Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin gibi tecrübeli futbolcuların kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

23 Temmuz 2021 Cuma - 9:42
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İŞTE O AÇIKLAMA
 
Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira da kadrosunu şekillendirmeye başlamıştır.
 
Bu doğrultuda alınan karar neticesinde oyuncularımızdan Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in çalışmalarını bundan sonra takımımızdan ayrı olarak gerçekleştirmeleri uygun görülmüştür.
 
Kulübümüz değerli oyuncularımızla gelecek planlamalarına yönelik çalışmalara da başlamıştır.
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
 
Fenerbahçe Spor Kulübü

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Etiketler: fenerbahçe thiam sadık çiftpınar kemal ademi
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