Fenerbahçe'de deprem! 8 ayrılık kapıya dayandı

Fenerbahçe'de 8 futbolcuyla yollar ayrılıyor. Listenin başında Tisserand, Lemos, Cisse ve Samatta yer alıyor.

02 Mayıs 2021 Pazar - 11:51
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Fenerbahçe'de, sezon başı transferinde beklenen verim alınamayan futbolcular, gözden düştü.
 
Süper Lig'de bu sezon başında yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe'de bazı isimler büyük hayal kırıklığı yarattı. Yeni sezon transfer harekatına şimdiden başlayan sarı-lacivertliler'de takımdan ayrılacaklarının listesi de netleşmeye başladı.
 
Başta Lemos ve Tisserand olmak üzere Cisse, Mbwana Samatta, Mame Thiam, Diego Perotti, kiralıklar Frey ve Kemal Ademi ile yolların ayrılması muhtemel gözüküyor. Bu sezonun sona ermesinin ardından Emre Belözoğlu ve ekibinin bir değerlendirme yaparak gidecekler ile kalacaklar konusunda yönetime bir liste vereceği öğrenildi.

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Etiketler: fenerbahçe samatta cisse lemos tisserand perotti
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