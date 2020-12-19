Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas: Bu hatalar nasıl yapılıyor?

Aldıkları mağlubiyeti daha çok çalışarak telafi etmeleri gerektiğini belirten Dimitris Pelkas, "Şu anda konuşma zamanı değil. Kafamızı önümüze eğip daha fazla savaşma zamanı. Birlik olmamız, daha çok çalışmamız gerekiyor. Taraftarımıza mutluluk veremiyoruz, bunun farkındayız. Takımın içinde bulunduğu durum gerçekten iyi değil. Çözüm bulmalıyız. Soyunma odasında gördüm, bir fotoğraf vardı. Golümüz ofsayt değil. Ben sahada da fark ettim. Mame'ye de yapılan bir penaltı var. VAR sistemi varken bu hatalar nasıl yapılıyor?" dedi.