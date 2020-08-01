Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kararını verdi

Fenerbahçe'nin ligin son haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada alkışlarla sahadan çıkan Emre Belözoğlu, futbola nokta koyma zamanının geldiğini dile getirse de çevresinden gelen baskılar nedeniyle kararını gözden geçirecek ve son sözü tatil sonrası verecekti.

Şu anda eşi ve çocuklarıyla Çeşme'deki evinde tatil yapan Emre Belözoğlu'nun yakın çevresine futbolu bıraktığını söylediği öğrenildi. Kaptan'ın "Artık bu saatten sonra futbol oynamam zor olur. Bırakıyorum" dediği bildirildi.

TAM YETKİ İLE GÖREVE GELECEK