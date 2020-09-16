Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, yeni transferle görüntülendi

Fenerbahçe'de transferin başındaki isim Emre Belözoğlu, yeni transfer Marcel Tisserand'la fotoğraf çekildi.

16 Eylül 2020 Çarşamba - 7:37
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Aktif futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Fenerbahçe'nin sportif direktörlük görevine getirilen ve transfer çalışmalarını yöneten Emre Belözoğlu'nun görevi sarı lacivertli kulüp tarafından resmi olarak duyurulmazken, tecrübeli futbol adamı uzun süre sonra ilk kez görüntülendi.
 
Türkiye'de transfer sezonunun en hareketli takımı olan Fenerbahçe'de, yetkili isimlerden biri resmi olarak açıklanmasa da sportif direktör olması beklenen Emre Bölozoğlu.
 
Transfer sezonundan bu yana röportaj vermeyen ve objektiflere yansımayan Emre Belözoğlu, sarı lacivertlilerin yeni transferi Marcel Tisserand'ın imza törenin ardından oyuncuyla fotoğraf çekildi.
 
 
İşte o fotoğraf:
 
 

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Etiketler: Fenerbahçe transfer Emre Belözoğlu Marcel Tisserand
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