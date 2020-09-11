Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın lisansı çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Enner Valencia'nın lisansı çıktı. Ekvadorlu oyuncu Çaykur Rizespor maçında oynayabilecek.

11 Eylül 2020 Cuma - 10:04
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Süper Lig’in ilk haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, futbolcuların çoğunun lisansı çıkardı. Fenerbahçe, hem yeni transferlerine hem de sözleşmesini yenilediği futbolcularına büyük kısmına lisans çıkarmayı başardı.
 
Fenerbahçe'de son olarak yeni transferlerinden Enner Valencia'nın lisansı çıktı. Ekvadorlu oyuncu Çaykur Rizespor maçında oynayabilecek. Mauricio Lemos, Sinan Gümüş ve Mert Hakan Yandaş'ın lisansları çıkmadı. Bu oyuncuların da bugün TFF'ye bildirilmesi bekleniyor.
 
 
 
 

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Etiketler: Fenerbahçe Enner Valencia lisans transfer
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