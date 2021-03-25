Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi sona erdi! İşte yeni teknik direktör...

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerde sezonun geri kalan haftalarında sportif direktör Emre Belözoğlu teknik sorumlu olacak.

25 Mart 2021 Perşembe - 18:35 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 18:47
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Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını  açıkladı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
 
"2020-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe’mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut’a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. Süper Lig’de mücadelesini Emre Belözoğlu’nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz."

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Etiketler: Fenerbahçe Erol Bulut Emre Belözoğlu
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