Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Garry Rodrigues itirafı!

Azerbaycan'la Ermenistan arasında yaşanan savaşla ilgili olarak, "Türkiye ve Fenerbahçe her zaman Azerbaycan 'ın yanındadır." diyen Bulut, yapılan transferler ve takımın genel durumu hakkında ise şöyle konuştu:

"Güzel bir giriş yaptık. Yeterince transfer yaptık, 18 transfer yaptık. Son yıllarda iyi gitmeyen sezonlar vardı. Bu sezon hızlı bir giriş yaptık galibiyetle başladık. 18 transfer yapılınca her maçı kazanmamız gerektiği düşüncesi var, biz de her maçı kazanmak isteriz ama biraz zaman lazım. Milli maç arasından sonra daha iyi bir Fenerbahçe izleteceğiz. Azerbaycan'dan sürekli mesajlar geliyor, bizi destekliyorlar. Bu sene hedefimiz şampiyonluk, sezon sonunda inşallah kupayı kaldıracağız."

"İYİ TAKIMLAR VAR"

"Azerbaycan futbolunu takip ediyor musunuz? sorusuna Bulut, "Tabii ki Avrupa liglerini takip ettiğimiz gibi Azerbaycan futbolunu da takip ediyoruz. Azerbaycan futbolunun iyi bir çıkış yaptığını düşünüyorum. Zaman zaman oradaki futbolcular teklif de ediliyor, iyi takımlar var, inşallah önümüzdeki günlerde Azerbaycanlı futbolcuları Türkiye'de görürüz." yanıtını verdi.

"RODRiGUES'E TEKLİFLER VAR"

Rodrigues'in durumunun henüz netleşmediğini ve takımda kalırsa oyuncuyu değerlendireceklerini belirten Bulut, "Rodrigues, Fenerbahçe'nin futbolcusu, 1 yıl daha sözleşmesi var. Son haftalarda ufak tefek sakatlıklar yaşadı, değerlendiremedik. Önümüzdeki süreçte o da takıma en iyi şekilde uyum sağlayacak ve ilerleyen süreçte değerlendirme düşüncemiz var. Transferi de söz konusu, 1-2 teklif var gelen. O da kendince değerlendirecek. Burada önemli olan Fenerbahçe, kulübün menfaatleri doğrultusunda her şey gerçekleşebilir." diye konuştu.