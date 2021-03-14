Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan maç sonu 'gol' tepkisi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

14 Mart 2021 Pazar - 21:44
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Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
 
İşte Erol Bulut'un sözleri;
 
Deplasmanda nasıl rekor kırıyorsak, kendi evimizde maalesef rekor kırıyoruz. Bugün oyuna iyi ve başladık. Golümüzü de attık."
 
ÇİZGİLER FARKLI ÇİZİLİYOR
 
Maalesef bir kontra ataktan bence yüzde yüz ofsayt bir pozisyondan gol yedik. Bize çizgiler farklı çiziliyor, rakiplerimize farklı çiziliyor.
 
SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ
 
Büyük bir yara aldık ama son dakikaya kadar mücadelemizi edeceğiz. Saha dışında da mücadele edeceğiz

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