Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan maç sonu hakem tepkisi!

İşte Erol Bulut'un açıklamaları;

90 dakika oyunun hakimiyeti bizdeydi ama şanssızlıklar üzerimizde. Bugüne kadar VAR ile ilgili, hakemlerle ilgili hiç konuşmadım. VAR'da çizgileri kim çekiyor merak ediyorum.

GOLÜMÜZ VE PENALTIMIZ VERİLMEDİ

Dün Galatasaray , bugün Trabzonspor maçındaki penaltılara baktığımızda, bizim kararı nasıl verdiler merak ediyorum. Bugün penaltımız verilmedi, golümüz verilmedi. Tekrar söylüyorum, dün ve bugün verilen penaltılara baksınlar, bir de bize verilmeyene baksınlar...

ACI ÇEKİYORUZ