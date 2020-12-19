Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan maç sonu hakem tepkisi!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

19 Aralık 2020 Cumartesi - 22:02
İLGİLİ HABERLER
Çok sert! 'Ne oynadığı belli değil' Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas: Bu hatalar nasıl yapılıyor? Fenerbahçe'de Pelkas şoku! Başakşehir'de yok... Gaziantep FK - Fenerbahçe: 3 - 1 Galatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat yoğun bakıma kaldırıldı

Süper Lig'de Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, maç sonunda açıklamalarda bulundu
 
İşte Erol Bulut'un açıklamaları;
 
90 dakika oyunun hakimiyeti bizdeydi ama şanssızlıklar üzerimizde. Bugüne kadar VAR ile ilgili, hakemlerle ilgili hiç konuşmadım. VAR'da çizgileri kim çekiyor merak ediyorum.
 
GOLÜMÜZ VE PENALTIMIZ VERİLMEDİ
 
Dün Galatasaray, bugün Trabzonspor maçındaki penaltılara baktığımızda, bizim kararı nasıl verdiler merak ediyorum. Bugün penaltımız verilmedi, golümüz verilmedi. Tekrar söylüyorum, dün ve bugün verilen penaltılara baksınlar, bir de bize verilmeyene baksınlar...
 
ACI ÇEKİYORUZ
 
Avrupa'da en çok penaltı veren defansız. Orada bir üzerine durmamız gerekiyor, daha dikkatli olmak gerekiyor. Zor bir süreçten geçiyoruz, bu kesin. Fenerbahçe'nin bugün daha iyi durumda olması gerekir. Futbolda bunlar oluyor ve biz yaşıyoruz, acı çekiyoruz. Yarından itibaren Başakşehir maçına hazırlanacağız. Kazanıp yeniden üst sıralarda mücadele etmek istiyoruz.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Erol Bulut basının toplantısını gülerek açtı! İstifa sorusuna ise... Erol Bulut basının toplantısını gülerek açtı! İstifa sorusuna ise...
Tümer Metin tozu dumana kattı! 'Mert Hakan sahada bıdıbıdı yapıyor oynamıyor'Tümer Metin tozu dumana kattı! 'Mert Hakan sahada bıdıbıdı yapıyor oynamıyor' Rıdvan Dilmen Erol Bulut depremini açıkladı ve ekledi 'En az 4 futbolcu kadro dışı'Rıdvan Dilmen Erol Bulut depremini açıkladı ve ekledi 'En az 4 futbolcu kadro dışı' Hakem Cüneyt Çakır'ın yeni imajı olay oldu!Hakem Cüneyt Çakır'ın yeni imajı olay oldu!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.