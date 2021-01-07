Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması

Erol Bulut'un maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Son üç maçtan 9 puan aldığımız için mutluyum. Gaziantep maçının ikinci yarısından itibaren iyi gidişatımız var. Eski takımıma karşı galibiyet almak mutluluk verici. Geçen sene iyi bir performans sergilemiştik. Bu sezon da iyi futbol oynuyorlar. İyi oyuncuları var. Bugün üç puan önemliydi ve bunu aldık. Doğru yolda devam ediyoruz.

"Üzüldüğüm şey..."

Bugünkü oyunu seyredenler 'Rakibe %70 topu verdi' diyecekler. Bizim planımız topu rakibe vermekti. Biz iki gün dinlenip maça çıktık. Rakibimiz 2 gün fazla dinlendi. Evet ilk yarı daha önde basabilirdik ama psikolojik olarak skoru koruduk. İkinci yarı daha iyiydik. Üzüldüğüm taraf net pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Tercihleri daha iyi yapmalıyız. Konsantrasyonumuz daha yüksek olmalı.

Mesut Özil açıklaması

Yönetimimiz çalışmalar yapıyor. Piyasaya bakıyoruz. Mesut Özil ismi sosyal medyada çok konuşuluyor. İlerleyen günlerde kendisi ve diğer isimlerle ilgili olan şeylere bakacağız. Şu anda Mesut Özil ile ilgili bir şey söyleyemem. Gerçekleşirse bakarız.