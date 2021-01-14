Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Mesut Özil ve transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu

14 Ocak 2021 Perşembe - 23:33
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
 
İşte Erol Bulut'un açıklamaları;
 
İki takım da kontrollü başladı. Pozisyon vermemeye çalıştı iki takım. Süre biraz geçince oyun açıldı. İkinci yarı daha da iyi oldu. Yeterince gol pozisyonları oldu. Biz birini iyi değerlendirdik duran toptan.
 
DAHA FAZLA ATABİLİRDİK
 
Defansımızı iyi yaptık1-2 tane daha atabilirdik, değerlendiremedik. Rakip de yakaladı. İyi oyun, güzel oyun. Tur için mutluyuz.
 
Biz her hafta üzerine koymaya çalışıyoruz. Defans anlamında iyiye gidiyoruz. Hücum anlamında yeterince gol pozisyonuna giriyoruz. Son vuruşlar, son paslar bazen daha isabetli olmamız lazımSakat, hasta futbolcular oluyor, kart cezalıları oluyor. Hep rotasyona gitmek zorunda kalıyoruz.  Büyük ihtimalle sezon sonuna kadar böyle devam edecek. Rakipler de böyle olacak. 3-4 günde bir devam ediyoruz.
 
5 GALİBİYET YETERLİ DEĞİL
 
Şu an oynanan oyundan memnunum. Daha iyisi de olabilir. Bunun üzerine sürekli çalışıyoruz. Önümüzde yeterince maç var. 5 galibiyet aldık ama yeterli değil. Devamını getirmek istiyoruz.
 
Fiziksel durumdan memnunum. Son maç 118 kilometre, ondan önceki maç 117.5 km koştuk. Arada 2-3 gün dinlenme vardı sadece. Fiziksel açıdan sorun yok ama takım yoruluyor. Bu çok normal.
 
1-2 TRANSFER DÜŞÜNÜYORUZ, MESUT...
 
1-2 transfer düşünüyoruz. Mümkünse yapmaya çalışıyoruz. Ekonomik durum elverdiği sürece 1-2 transfere çalışıyoruz. Mesut Özil gelişmelerini hep birlikte izleyeceğiz

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