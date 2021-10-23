Fenerbahçe'de farklı 11 ve sistem kaosu

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın her maça farklı 11'le çıkması ve henüz sistemini oturtamaması camianın tepkisini çekiyor.

23 Ekim 2021 Cumartesi - 9:15
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Fenerbahçe’de son dönemde istenmeyen sonuçların gelmesi ve futbol olarak beklentilerin uzağında kalınması gözleri yeniden sisteme çevirdi.
 
Sarı-lacivertli kulüpte ikinci dönemini yaşayan Vitor Pereira, bir kez daha 3’lü savunma sistemindeki ısrarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce 2015-16 sezonunda Fenerbahçe’yi çalıştıran, 2016-17 sezonunda da açılış maçlarını oynatan Pereira, benzer şekilde yine sistemsel sorunlar yaşamıştı.
 
İlk döneminde 4-4-2 üzerinde duran Portekizli, Moussa Sow’un ayrılması sonrası 4-3-3’e dönmüştü. Ancak o sefer de Fernandao mu yoksa Van Persie mi oynayacak soruları ve yaşanan sıkıntılarla karşılaşmıştı.
 
2016-17 sezonunda 3-5-2’ye dönen tecrübeli çalıştırıcı, o dönemin yönetimiyle bu konuda pek anlaşamamıştı. Hatta 3’lü oynanan Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Monaco maçlarında elenince görevinden ayrılmıştı.
 
2021-22 sezonuyla beraber sarı-lacivertli kulübe geri dönen Vitor Pereira, bu kez 3-4-2-1 sistemini planladı. Ancak bu kez de farklı sorunlar belirdi.
 
Hep farklı 11
 
Lig ve Avrupa’da 15 resmi maça çıkan Fenerbahçe, hepsinde farklı 11 kullanınca ideal bir kadro kuramadı. Hücum ve orta sahada istikrarlı bir düzen kurulamadı.
 
Mesut Özil’in oyun planı içerisindeki ideal yeri bulunamadı. (Milliyet)

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Etiketler: fenerbahçe vitor pereira
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