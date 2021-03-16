Fenerbahçe'de fatura çıktı! Tam 225 milyon euro'luk fiyasko

6 yıldır bir tane kupa kaldıramayan Fenerbahçe'de oyuncu transferleri ve personel maaşlarının toplam maliyeti tam 225 milyon euro oldu.

16 Mart 2021 Salı - 9:05
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Tam 6 yıldır ne Süper Lig ne de Ziraat Türkiye Kupası kaldırabilen Fenerbahçe, bu sezonu da boş geçmek üzere...
 
1- Son 3 sezonda alınan 52 futbolcunun sadece bonservis ve kira bedeli 65 milyon Euro.
 
2- Kulüp açıklamamakla birlikte, 52 oyuncuya toplam 150 milyon Euro civarında para ödenecek.
 
3- Halen 4.7 milyar TL olan kulübün borcu başarısızlıkla biten her sezon daha da artacak.
 
Kupaya çeyrek finalde havlu atan sarı lacivertli takım, ligde de son Gençlerbirliği mağlubiyetiyle şampiyonluk şansını neredeyse mucizelere bırakmış durumda. Zira 1 maçı eksik olan lider Beşiktaş’ın 5, ikinci sıradaki Galatasaray’ın 3 puan gerisindeler. Üstelik takımın sergilediği futbol kimseye ümit vermiyor. Fenerbahçe adına daha üzücü tablo ise transfere harcanan para ve her yıl giderek artan borç.
 
Futbolculara 215 milyon Euro
 
Ali Koç başkanlığındaki 3. sezonunu yaşayan Fenerbahçe, her yıl silbaştan takım kurdu. 2018-19 sezonunda 16, 2019-20’de 14, bu sezon ise tam 22 futbolcu transfer edildi. Üç sezonda alınan 52 oyuncunun sadece bonservis ve kira bedellerine en az 65 milyon Euro ödendi (bazılarının kira bedeli açıklanmadı). Oyunculara ödenen ücretler bunun çok daha fazlası. Fenerbahçe uzun süredir futbolculara ödediği paraları açıklamıyor. Ancak piyasa koşulları doğrultusunda bir değerlendirme yapılınca, 52 oyuncu ile yapılan sözleşmeler karşılığında toplam 150 milyon Euro’luk yükümlülük altına girildiği tahmin ediliyor.
 
Teknik kadroya 10 milyon Euro
 
65 milyon Euro’luk bonservis ve kira bedelleri de dahil edilince, futbolcular için 215 milyon Euro harcandığı görülüyor.

 
Bu rakama son üç sezonda teknik direktörlüğe getirilen Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Erol Bulut ile sportif direktörler Damier Comolli ve Emre Belözoğlu’na verilen toplam 10 milyon Euro da eklenince, fatura iyice kabarıyor: 225 milyon Euro (1 milyar 700 milyon TL). Geçtiğimiz ocak ayında açıklanan rakamlara göre 4 milyon 719 milyon lira borcu bulunan Fenerbahçe, eğer bu sezon da şampiyon olamazsa, haziran ayında yeniden pahalı transferler yapmak zorunda kalacak ve bu da borç yükünü daha da artıracak. (Hürriyet)

 

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