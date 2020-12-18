Fenerbahçe'de Gaziantep maçı öncesi kaleci sıkınıtısı

Altay Bayındır'ın cezalı olduğu haftada Harun Tekin'in henüz hazır olmaması, Oytun Özdoğan'ın tecrübesiz görüntüsü Fenerbahçe'de panik yaratıyor...

18 Aralık 2020 Cuma - 9:37
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F.Bahçe her ne kadar geniş bir kadroya sahip olsa da aynı mevkide birden fazla oyuncunun sakatlık ya da ceza problemi yaşaması teknik heyeti sıkıntıya sokuyor. Daha önce sağ bek, stoper, kanat ve santrforda yaşanan sorun bu kez kalede baş gösterdi. Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Karacabey Belediyespor maçında kırmızı kart gören Altay Bayındır, bu hafta ligdeki Gaziantep karşılaşmasında forma giyemeyecek. 15 Kasım’da Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan 2. kaleci Harun Tekin de tam olarak oynayacak seviyeye gelmediği için gözler 3. kaleci Oytun Özdoğan’a çevrildi. Şimdi sarı lacivertli camiada herkes şu sorunun cevabını merak ediyor: Gaziantep’te Oytun mu oynayacak, yoksa riske girilip Harun’a mı şans verilecek?

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Etiketler: oytun özdoğan altay bayındır fenerbahçe harun tekin
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