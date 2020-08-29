Fenerbahçe'de Giuliano transferi için sıcak saatler

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Giuliano'nun transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor...

29 Ağustos 2020 Cumartesi - 11:53
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Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, bir bombayı daha patlatmak üzere! Sarı lacivertli takım, Giuliano transferinde de sona yaklaşmış durumda.
 
Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre Fenerbahçe, Giuliano transferini sonlandırmaya çok yakın.
 
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, maaşını alamadığı gerekçesiyle kulübü şikayet etmişti.
 
MENAJERİYLE BULUŞACAK
 
TRT Spor'un haberine göre ise Saat 14.00’de Giuliano, menajeri William D’avila ve Al Nassr yetkilileri bir araya gelecek. Fenerbahçe oyuncuyu bedel ödemeden kadrosuna katmak için son hamlesini yaptı.
 
 

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