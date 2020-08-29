Fenerbahçe'de Giuliano transferi için sıcak saatler

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, bir bombayı daha patlatmak üzere! Sarı lacivertli takım, Giuliano transferinde de sona yaklaşmış durumda.

Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre Fenerbahçe, Giuliano transferini sonlandırmaya çok yakın.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, maaşını alamadığı gerekçesiyle kulübü şikayet etmişti.

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