Fenerbahçe'de Gökhan Gönül - Başkan Ali Koç diyaloğu! 'Bu böyle gitmez...'

Ali Koç, Fenerbahçe’deki başkan adaylığı döneminde Gökhan Gönül’ün arkasında durdu, milli futbolcu da kendisine yapılan bu hareketi unutmadı ve karşılığını sarı-lacivertlilere imza atarak verdi

Koç’a ulaştı ve...

Seçim sürecinde aday olan Koç, herkesin tepki gösterdiği Gökhan’a sahip çıkarak, “Şampiyon olursak kontratları yenileriz mantığı olmamalı. Bence Gökhan Gönül’ün gidişi büyük bir kayıptır. Bir de çocuğa paragöz yakıştırması yapıyorsunuz. Bu, böyle gitmez” ifadelerini kullanmıştı. Koç’a ulaşan Gökhan, “Benim için kendinizi seçim sürecinde zora sokmayın” ifadesini kullandı.

Fener’i hiç silmedi!