Fenerbahçe'de Gökhan Gönül - Başkan Ali Koç diyaloğu! 'Bu böyle gitmez...'

Ali Koç, Fenerbahçe’deki başkan adaylığı döneminde Gökhan Gönül’ün arkasında durdu, milli futbolcu da kendisine yapılan bu hareketi unutmadı ve karşılığını sarı-lacivertlilere imza atarak verdi

08 Ağustos 2020 Cumartesi - 10:50 | Son Güncelleme : 08 08 2020 - 11:16
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Ali Koç, Fenerbahçe’deki başkan adaylığı döneminde Gökhan Gönül’ün arkasında durdu, milli futbolcu da kendisine yapılan bu hareketi unutmadı ve karşılığını sarı-lacivertlilere imza atarak verdi
 
Koç’a ulaştı ve...
Seçim sürecinde aday olan Koç, herkesin tepki gösterdiği Gökhan’a sahip çıkarak, “Şampiyon olursak kontratları yenileriz mantığı olmamalı. Bence Gökhan Gönül’ün gidişi büyük bir kayıptır. Bir de çocuğa paragöz yakıştırması yapıyorsunuz. Bu, böyle gitmez” ifadelerini kullanmıştı. Koç’a ulaşan Gökhan, “Benim için kendinizi seçim sürecinde zora sokmayın” ifadesini kullandı.
 
 
Fener’i hiç silmedi!
2018 yılında başkan adayı olan Koç’un o dönem için eleştirilme ve oy kaybetme pahasına Gökhan’ı savunmasını milli sağ bek unutmadı. Futbolcu, sarı-lacivertli kulüpten ayrılıp kendisini Beşiktaş’ta kabul ettirmesine rağmen, sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe’yi hiç silmedi. Sarı lacivertli formayı giyerken yaptığı tüm paylaşımların da aynen durması da önemliydi.
 
 

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Etiketler: Fenerbahçe Gökhan Gönül Ali Koç
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