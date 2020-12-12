Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den Hamza Hamzaoğlu'na isyan!

Mücadelede ilk yarı biterken Fenerbahçe'de kaptan Gökhan Gönül çok sinirlendi. Tetteh'e faul yapan Gökhan, yerde kalan rakibinden önce özür diledi ancak Yeni Malatyaspor'lu futbolcuların tepkilerine çok kızdı.

Ayrıca konuk takımda Karim Hafez'in ısrarla tecrübeli sağ bekin üstüne gitmesi ortamı gerdi. Hafez'in kötü sözlerini hakemlere anlatmaya çalışan ve kırmızı kart isteyen Gökhan daha sonra teknik direktör Hamza Hamzaoğlu 'nun da yanına giderek şikayetlerini dile getirdi. Karim Hafez sarı kart gördü. (Milliyet)