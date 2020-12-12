Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den Hamza Hamzaoğlu'na isyan!

Süper Lig'de Fenerbahçe, Yeni Malatayaspor'u konuk ederken ilk yarının sonunda Gökhan Gönül sinirlerine hakim olamadı

12 Aralık 2020 Cumartesi - 20:59
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Mücadelede ilk yarı biterken Fenerbahçe'de kaptan Gökhan Gönül çok sinirlendi. Tetteh'e faul yapan Gökhan, yerde kalan rakibinden önce özür diledi ancak Yeni Malatyaspor'lu futbolcuların tepkilerine çok kızdı.
Ayrıca konuk takımda Karim Hafez'in ısrarla tecrübeli sağ bekin üstüne gitmesi ortamı gerdi. Hafez'in kötü sözlerini hakemlere anlatmaya çalışan ve kırmızı kart isteyen Gökhan daha sonra teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun da yanına giderek şikayetlerini dile getirdi. Karim Hafez sarı kart gördü. (Milliyet)

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