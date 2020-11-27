Derbi maçta Beşiktaş ’ı konuk edecek Fenerbahçe’de Gökhan Gönül sevinci yaşanıyor. Hafta boyunca derbiye yetişmesi için harcanan yoğun çaba meyvesini verdi. Takımla çalışmalara başlayan Gökhan Gönül’ün derbide ilk 11'de olması bekleniyor. Çalışmalarını salonda sürdüren Harun Tekin ’in de Pazartesi günü sahaya ineceği belirtildi. Sinan, Valencia, Tolga, Sangare ve Samatta ise bugünkü antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe, Beşiktaş’ı Pazar günü Ülker Stadyumu’nda ağırlayacak. Derbi maçta Beşiktaş’ı konuk edecek Fenerbahçe’de Gökhan Gönül sevinci yaşanıyor. Hafta boyunca derbiye yetişmesi için harcanan yoğun çaba meyvesini verdi. Takımla çalışmalara başlayan Gökhan Gönül’ün derbide ilk 11'de olması bekleniyor.

Çalışmalarını salonda sürdüren Harun Tekin’in de Pazartesi günü sahaya ineceği belirtildi. Sinan, Valencia, Tolga, Sangare ve Samatta ise bugünkü antrenmanda yer almadı. Fenerbahçe, Beşiktaş’ı Pazar günü Ülker Stadyumu’nda ağırlayacak.