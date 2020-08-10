Fenerbahçe’de gündem Eric Bailly

Stoper transferine çok önem veren Fenerbahçe’nin gündemine gelen son isim Eric Bailly oldu. Manchester United’ın kiralamak istediği Fildişili yıldız, menajerlik şirketi tarafından Sarı-Lacivertliler’e önerildi.

10 Ağustos 2020 Pazartesi - 8:21
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Fenerbahçe savunma hattını takviye etmek için titiz bir çalışma yapıyor. Birçok ismi listeye alan yönetim, geride kalan sezonda stoperde yaşanan sıkıntının tekrarlanmaması için her futbolcuyu detaylı olarak araştırıyor. Henüz yurt dışından transfer yapmayan Fenerbahçe’de listenin ilk sırasında Roma’lı Juan Jesus vardı. Fenerbahçe’ye önerilen son isim ise Eric Bailly oldu.
 
Maaşın yarısı Manchester United’dan
Manchester United, başarılı oyuncunun kulübede oturmasındansa düzenli olarak forma giyeceği bir takıma gitmesini istiyor. Bailly bu nedenle kiralanaak. Oyuncunun menacerlik şirketi olan Promoesport, Fenerbahçe’nin kapısını çaldığı öğrenildi. Şirketin, Manchester United’ın Bailly’nin senelik 4.1 milyon Pound olan maaşının en az yarısını ödemeye devam edeceğini belirterek Sarı Lacivertliler’e teklifte bulundu.
 
Çabuk ve fiziken güçlü bir stoper olan 26 yaşındaki savunmacı konusundaki tek soru işaret geçen sezon yaşadığı diz sakatlığı.
 
Emre Belözoğlu araştıracak
Bailly bu nedenle sezonun ilk bölümünü kaçırsa da ikinci yarısında bir sorun yaşamadı. Başarılı oyuncu, son olarak Avrupa Ligi’ndeki LASK Linz maçlarında 90 dakika görev yaptı. Emre Belözoğlu, yıldız savunmacıyla ilgili detaylı bir araştırma yaptıktan sonra yönetime görüşünü bildirecek ve ona göre bir yol haritası çizilecek.

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Etiketler: Fenerbahçe Eric Bailly Manchester United
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