Fenerbahçe'de iki imza birden

Fenerbahçe Beko, genç basketbolcularından Ekrem Sancaklı ve İsmail Karabilen ile yeni sözleşme imzaladı.

12 Temmuz 2021 Pazartesi - 13:48
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Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, genç sporcularımız Ekrem Sancaklı ve İsmail Karabilen ile ikişer yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Altyapımızdan yetişen ve kendi pozisyonlarında ülkemizin en yetenekli basketbolcuları arasında gösterilen Ekrem Sancaklı (2001, 1.94, Guard) ve İsmail Karabilen (2001, 2.08, Pivot), 2022-23 sezonunun sonuna dek çubuklu formayı giymeye devam edecektir. Bu anlaşmanın Kulübümüz ve sporcularımız için hayırlı olmasını diliyor, Ekrem Sancaklı ve İsmail Karabilen’e Fenerbahçe forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
 

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Etiketler: fenerbahçe beko İsmail Karabilen Ekrem Sancaklı
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