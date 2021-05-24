Fenerbahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! Thiam'a güle güle

Fenerbahçe, Senegalli golcü Mame Thiam ile yollarını ayırma kararı aldı. Ayrıca sarı lacivertlilerde 7 futbolcu da topun ağzında.

24 Mayıs 2021 Pazartesi - 8:28 | Son Güncelleme : 24 05 2021 - 8:32
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Şampiyonluk hedefiyle başladığı ve 20 transfer yaptığı sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de kalacaklar ve gidecekler şekillenmeye başlıyor. Sarı-lacivertliler'de santrforda Cisse futbolu bırakıyor, Samatta ise menajerine kendisine yeni kulüp bulması yönünde talimat verdi. Bir diğer forvet Mame Thiam'ın da gelecek sezon düşünülmediği ve Sarı-Lacivertlilerin, oyuncuyu eski takımı Kasımpaşa'ya göndereceği öğrenildi.

THİAM YOLCU 7 FUTBOLCU DA SIRADA

28 yaşındaki Senegalli golcünün, İstanbul'un lacivert-beyazlı ekibi ile yeniden söz kestiği kaydedildi. Thiam bu sezon Erol Bulut yönetiminde iyi maçlar çıkarsa da Emre Belözoğlu tarafından pek tercih edilmemişti. Fenerbahçe'de birçok oyuncunun durumu ise belirsizliğini koruyor. Gustavo, Novak, Gökhan, Caner, Tisserand, Lemos, Ferdi ve Perotti'nin takımdaki geleceği merak konusu...

ALİ KOÇ'UN KARARI BEKLENİYOR

Bu arada Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan adaylığını resmen açıklamasının ardından düğmeye basıldı. Geçtiğimiz perşembe gecesi tatilini bitiren Emre Belözoğlu, İstanbul'a geldi. Belözoğlu'nun bu hafta içerisinde Başkan Ali Koç ile bir görüşme yapacağı, gelecek sezon planlamasına dair raporunu sunduktan sonra kendisi hakkında verilecek kararı bekleyeceği bildirildi.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN 10 MAÇLIK PERFORMANSI İYİ

Başkan Koç'un, Belözoğlu'nun 10 maçlık performansından (7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi) hayli memnun olduğu, 1 yıl daha genç teknik adama şans vermeyi planladığı gelen bilgiler arasında. Belözoğlu'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 1 Haziran'da sona eriyor. Kendisi hakkındaki kararın en geç perşembe günü belli olması bekleniyor.
 

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