Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Lemos'a güle güle

Fenerbahçe’ye sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Uruguaylı stoper Mauricio Lemos performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Bu sezon ligde sadece 8 maçta forma giyebilen Lemos’un üstü şimdiden çizildi. Son 2 maçta sakatlığı olmamasına rağmen kadroya dahil edilmeyen 26 yaşındaki futbolcu sezon sonunda yollar ayrılacak.