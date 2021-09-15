Fenerbahçe'de İrfan Can'dan kötü haber! En az...

15 Eylül 2021 Çarşamba - 11:42
Son 1 ayda 15 sakatlığın yaşandığı Fenerbahçe'ye Sivasspor
maçında oyuna devam edemeyen iki oyuncusundan kötü haber
geldi. 1-1 biten karşılaşmada 22. dakikada sağ alt arka adalesinden sakatlanan Marcel Tisserand yerini Attila Szalai'ye bırakmıştı.
İRFAN CAN'IN SAKATLIĞI AĞIR
Sabah'ın haberine göre; Sivasspor maçının 59. dakikasında Mesut'un yerine oyuna dahil olan ancak 73'te yaşadığı sakatlık sonrası kenara gelen İrfan Can Kahveci'nin durumu ise daha ağır. Sağ arka adalesinde sorun olan tecrübeli futbolcunun 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Öte yandan dün idmana katılmayan Miha Zajc için sağlık
heyeti seferber oldu. Sloven orta sahanın Eintracht Frankfurt maçında oynayıp oynayamayacağı bugün belli olacak. Sarı- lacivertlilerde Nazım, Sosa ve Serdar Dursun
'un sakatlıkları sürüyor. Serdar Aziz ve Bright Osayi-Samuel'in durumu ise Zajc gibi bugün belli olacak.