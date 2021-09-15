Fenerbahçe'de İrfan Can'dan kötü haber! En az...

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin sahalardan en az 6 hafta uzak kalacağı belli oldu.

15 Eylül 2021 Çarşamba - 11:42
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Son 1 ayda 15 sakatlığın yaşandığı Fenerbahçe'ye Sivasspor maçında oyuna devam edemeyen iki oyuncusundan kötü haber geldi. 1-1 biten karşılaşmada 22. dakikada sağ alt arka adalesinden sakatlanan Marcel Tisserand yerini Attila Szalai'ye bırakmıştı.
 
Demokratik Kongolu oyuncunun yapılan kontroller sonrası 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. 28 yaşındaki stoper, Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt ve Olympiakos ile Süper Lig'deki Başakşehir, Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyecek.
 
İRFAN CAN'IN SAKATLIĞI AĞIR 
 
Sabah'ın haberine göre; Sivasspor maçının 59. dakikasında Mesut'un yerine oyuna dahil olan ancak 73'te yaşadığı sakatlık sonrası kenara gelen İrfan Can Kahveci'nin durumu ise daha ağır. Sağ arka adalesinde sorun olan tecrübeli futbolcunun 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
 
Öte yandan dün idmana katılmayan Miha Zajc için sağlık heyeti seferber oldu. Sloven orta sahanın Eintracht Frankfurt maçında oynayıp oynayamayacağı bugün belli olacak. Sarı- lacivertlilerde Nazım, Sosa ve Serdar Dursun'un sakatlıkları sürüyor. Serdar Aziz ve Bright Osayi-Samuel'in durumu ise Zajc gibi bugün belli olacak.

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Etiketler: irfan can kahveci fenerbahçe
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