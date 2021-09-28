Fenerbahçe'de İrfan Can hariç hepsi tamam

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan futbolcuların hemen hemen hepsi takıma döndü.

28 Eylül 2021 Salı - 11:22
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Teknik heyetin son dönemdeki kâbusu haline gelen sakatlık süreci geride kalıyor. Fenerbahçe ’de haftalardır tedavileri devam eden oyunculardan iyi haber geldi. Serdar Dursun’un takıma dönüp son maçta süre almasının ardından Serdar Aziz için de sağlık ekibi, ‘İyileşti’ raporunu verdi. Deneyimli savunmacı bugünden itibaren takımla çalışmalara başlayacak.
 
Görev verilmesi halinde Olympiakos karşısında oynayabilecek. Teknik heyetin sabırsızlıkla beklediği Sosa, Nazım ve Zajc’dan da aynı şekilde güzel haberler var. İki oyuncunun da tedavilerinin tamamlandığı, Yunan rakip karşısında riske edilemeseler de hafta sonundaki Kasımpaşa sınavında sahada olmalarına kesin gözle bakıldığı gelen bilgiler arasında.
 
Sadece İrfan kalıyor
 
İrfan Can’ın tedavisine devam edilirken rehabilite sürecinde olan bir diğer isim Tisserand’ın ise diğer takım arkadaşlarından birkaç gün sonra takımla çalışmalara başlama ihtimalinin olduğu kaydedildi. Pereira böylelikle Kasımpaşa maçında neredeyse tam kadro bir şekilde oyuncularını kritik maça hazırlayabilecek. (A Spor)

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Etiketler: fenerbahçe sakatlar
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