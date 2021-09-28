Fenerbahçe'de İrfan Can hariç hepsi tamam

Sadece İrfan kalıyor



İrfan Can’ın tedavisine devam edilirken rehabilite sürecinde olan bir diğer isim Tisserand’ın ise diğer takım arkadaşlarından birkaç gün sonra takımla çalışmalara başlama ihtimalinin olduğu kaydedildi. Pereira böylelikle Kasımpaşa maçında neredeyse tam kadro bir şekilde oyuncularını kritik maça hazırlayabilecek. (A Spor)