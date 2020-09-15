Fenerbahçe'de Jose Sosa için yeni karar

Rize maçında oyuna girdikten sonra kısa sürede klasını konuşturan ve attığı golle de Kanarya'ya galibiyeti getirenJose Sosa 11'e göz kırptı. Erol Bulut, antrenman performansını yakından takip ettiği yıldız oyuncuyu, Hatay karşısında ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor..

15 Eylül 2020 Salı - 12:06
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Sezonun en flaş transferlerinden birisi olan Jose Sosa, Fenerbahçe'ye çok kısa sürede uyum sağladı. Sarı-Lacivertliler'e imza attıktan yalnızca birkaç gün sonra koronavirüs testi pozitif çıkan ve takımdan uzak kalan 35 yaşındaki oyuncu bu durumun dezavantaja dönüşmesine izin vermedi.
 
Testleri negatif çıktıktan sonra takımla çalışmalara başlayan Arjantinli süperstar tam hazır olmaması sebebiyle Rize maçına kulübede başlamıştı Yıldız oyuncu, 1-1 devam eden maçın 77. dakikasında Gustavo'nun yerine oyuna dahil olmuş ve sahada kaldığı kısa sürede büyük işler yapmıştı.
 
Adeta oyunu değiştiren tecrübeli oyuncu, 87'de de penaltıdan attığı golle de takımına galibiyeti getirmişti. Sosa'nın antrenman performansını yakından takip eden teknik direktör Erol Bulut, yıldız oyuncuyu Hatay maçında 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.
 
 
 

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Etiketler: Fenerbahçe Jose Sosa karar erol bulut
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