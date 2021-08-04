Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin cephesinden ilk açıklama!

Fenerbahçe'nin Sinan Gümüş ile birlikte kadro dışı bıraktığı Caner Erkin'den konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Menajer Batur Altıparmak, Caner'in takımda kalıp forma savaşı vermek istemesine karşın Pereira ve yönetimin bunu kabul etmediğini söyledi.

04 Ağustos 2021 Çarşamba - 23:29
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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın talebi doğrultusunda kadro dışı bırakılan Caner Erkin cephesinden kararla ilgili ilk açıklama geldi.
 
Menajeri Batur Altıparmak imzasıyla yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
 
Fenerbahçe SK teknik direktörü Vitor Pereira'nın isteği üzerine oyuncumuz Caner Erkin ile gerçekleştirilen toplantıda, "Seni oynatmayı düşünmüyorum. Senin bölgene transfer yapacağız" söylemlerine karşılık olarak oyuncumuz Caner Erkin, her zaman mücadeleye hazır olduğunu ve bölgesine transfer yapılması durumunda da formayı savaşarak alacağını ve kendine güvendiğini iletmiştir.
 
Ancak Vitor Pereira ve Fenerbahçe yönetim kurulu tarafından sezonun başlamasına 10 gün kala oyuncumuzun kendisine takım bulması iletilmiştir.
 
Bu zaman zarfında Caner Erkin antrenmanlarını takımdan ayrı olarak sürdürecektir. Kamuoyunun bilgisine.

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