Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı! Mert Hakan Yandaş şoku

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklanırken yeni transfer Min-Jae Kim ve sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş yer almadı.

14 Ağustos 2021 Cumartesi - 20:49
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Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarın Adana Demirspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.
 
Sakatlıkları bulunan Valencia, Pelkas ve Mert Hakan Yandaş ile yeni transferler Min-Jae Kim ve Burak Kapacak, kadroda yer almadı.
 
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
 
Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Filip Novak, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mesut Özil, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Samatta, Serdar Dursun.
 
MERT HAKAN'DAN KÖTÜ HABER
 
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Mert Hakan'da kısmi yırtık tespit edildiği belirtilirken "Oyuncumuz Mert Hakan Yandaş’ın bugünkü antrenman esnasında ağrı hissetmesi sebebi ile Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR’ı çekilmiştir. Sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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