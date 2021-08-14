Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı! Mert Hakan Yandaş şoku

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarın Adana Demirspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

Sakatlıkları bulunan Valencia, Pelkas ve Mert Hakan Yandaş ile yeni transferler Min-Jae Kim ve Burak Kapacak, kadroda yer almadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

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