Fenerbahçe'de karar verildi! Yeni başkan vekili Erol Bilecik

Fenerbahçe'de başkan vekilliği yapan Semih Özsoy'un görevinden istifa etmesinin ardından yeni başkan vekili resmen açıklandı.

04 Eylül 2020 Cuma - 11:26
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Fenerbahçe'de geçtiğimiz ayın ortasında başkan vekili Semih Özsoy, yönetime istifasını vermişti. Sarı lacivertliler, istifayla ilgili açıklamasında "Yönetim kurulu başkan vekilimiz Sayın Semih Özsoy'un yönetim kurulumuzdan istifa ettiğine dair dilekçesi tarafımıza ulaşmıştır. Bu dilekçeye istinaden yönetim kurulumuzca alınan karar doğrultusunda Sayın Semih Özsoy'un istifası kabul edilmiştir. Başkan vekilliği görevini sürdürdüğü iki yılı aşkın bu sürede göstermiş olduğu özverili çalışmaları, kulübümüze yapmış olduğu değerli katkılar ve verdiği emekleri için kendisine teşekkür eder, kararın hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri yer vermişti.
 
Sarı lacivertlilerde yönetim, yeni başkan vekilini belirledi. Fenerbahçe'nin yeni başkan vekili Erol Bilecik oldu. 
 
Kanarya, resmi internet sitesinden görev bilgilendirmesini şu şekilde duyurdu: 
 
Kulübümüzün Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Erol Bilecik olmuştur. Kendisine Kulübümüz için ortaya koyacağı değerli çalışmalarda başarılar dileriz.
 
 
 

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Etiketler: Fenerbahçe başkan vekili Erol Bilecik
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