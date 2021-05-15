Fenerbahçe'de Kayserispor maçında Mesut Özil kadroda yok

Bu akşam Kayserispor'la son derece kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku yaşanıyor.

15 Mayıs 2021 Cumartesi - 10:03
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Ocak ayında geldiği Sarı-Lacivertliler’de form tutmaya başladığı dönemde sakatlanan ve 8 karşılaşmada forma giyemeyen dünya yıldızı son 4 mücadelede ilk 11'de başlamıştı. Ancak Mesut ağrıları geçmediği için bugünkü maçın kadrosuna alınmadı. Yıldız oyuncu geçen hafta 2-1 kaybedilen Sivas maçında bu sezon ilk kez gol pası vermiş, 90+3'te Cisse'ye asist yapmıştı. Kanarya'nın deplasman kafilesinde cezalı olan Gökhan Gönül'ün yanısıra, sakatlıkları nedeniyle İrfan Can Kahveci, Perotti ve Sadık da yer almadı.

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Etiketler: mesut özil
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