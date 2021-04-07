Fenerbahçe'de korkutan tablo! 7 futbolcu kart sınırında

Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligde son olarak Yukatel Denizlispor 'u mağlup ederek zirveyle puan farkını 2'ye düşüren sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'u da yenerek, çıkışını sürdürmek istiyor.

Emre Belözoğlundan hayata döndüren zafer dokunuşu Soyunma odasında ne dedi ve Samatta...Emre Belözoğlu'ndan hayata döndüren zafer dokunuşu! Soyunma odasında ne dedi ve Samatta...

Sarı-lacivertliler, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde haftaya 62 puanla lider Beşiktaş 'ın 2 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

- Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor mücadelesinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, Malatya deplasmanında oynayamayacak.

- 7 oyuncu kart sınırında