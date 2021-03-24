Fenerbahçe'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı!

Fenerbahçe, bir oyuncusunun daha koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

24 Mart 2021 Çarşamba - 19:51
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Fenerbahçe, bir oyuncunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Toplam pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi.
 
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
 
"Yaşanan vakalar sonrası dün kontrol amaçlı yapılan PCR testleri neticesinde bir oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz izolasyona alınmış olup tedavisine başlanmıştır."
 
Sarı Lacivertliler, Beşiktaş maçından sonra, karşılaşma kadrosunda olmayan bir oyuncunun virüse yakalandığını belirtmiş, daha sonra 3 oyuncu daha koronavirüse yakalanmıştı."

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Etiketler: Fenerbahçe koronavirüs pozitif
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