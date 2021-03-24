Fenerbahçe'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı!

Fenerbahçe, bir oyuncunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Toplam pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yaşanan vakalar sonrası dün kontrol amaçlı yapılan PCR testleri neticesinde bir oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz izolasyona alınmış olup tedavisine başlanmıştır."