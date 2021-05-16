Fenerbahçe'de Löw defteri kapandı!

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Alman teknik adam Joachim Löw için Real Madrid devrede.

16 Mayıs 2021 Pazar - 16:28
İLGİLİ HABERLER
Frey açıkladı! Fenerbahçe'ye geri dönüyor 3yılda sıfır çekti! Bu kadar yatırım... Kayseri'de dramatik maç! 2 penaltı 90+9'da gol ve... Şampiyonluk yarışı nefes kesti Göztepe'yi deviren Beşiktaş şampiyon oldu Fenerbahçe'de Kayserispor maçında Mesut Özil kadroda yok

Avrupa futbolunda sezon sonuna yaklaşılırken teknik direktör ve futbolcu transferleri için hareketlenme yaşanıyor. İspanya'da yayın yapan Marca, Fenerbahçe ile de adı geçen Joachim Löw'ün isminin Real Madrid ile geçtiğini yazdı.
 
EURO 2020 sonrası Almanya Milli Takımı'ndaki 18 yıllık görevinden ayrılacak olan Löw'ün Real Madrid'de hoca adayları arasında olduğu aktarıldı. Başkan Florentino Perez'in Joachim Löw'ün yanı sıra eski golcüleri Raul Gonzalez ile Allegrini isimlerini de takip ettiği kaydedildi.
 
Daha önce Fenerbahçe'de de Löw ismi öne çıkmıştı. 1998-99 sezonunda sarı-lacivertli kulüpte görev yapan Alman çalıştırıcı, şu anda İspanya'ya daha yakın duruyor. Marca'daki haberin detayında 61 yaşındaki teknik adamın sene başından beri İspanyolca özel ders aldığı ve La Liga'da çalışmak istediği vurgulandı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: löw fenerbahçe real madrid
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da yaprak dökümü başladı! Önce Gedson şimdi de 3 futbolcu ayrıldı Galatasaray'da yaprak dökümü başladı! Önce Gedson şimdi de 3 futbolcu ayrıldı
Falcao'nun eşi ve Gedson Fernandes'in kardeşi polislerle tartıştıFalcao'nun eşi ve Gedson Fernandes'in kardeşi polislerle tartıştı Herkes Löw dedi ama Fenerbahçe Spaletti ile masaya oturdu! 'Sana 1 hafta süre'Herkes Löw dedi ama Fenerbahçe Spaletti ile masaya oturdu! 'Sana 1 hafta süre' Göztepe - Beşiktaş maçından sonra ses getiren itiraf! Bütün evlerini ipotek ettirdiGöztepe - Beşiktaş maçından sonra ses getiren itiraf! Bütün evlerini ipotek ettirdi
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.