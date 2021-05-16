Fenerbahçe'de Löw defteri kapandı!

Daha önce Fenerbahçe'de de Löw ismi öne çıkmıştı. 1998-99 sezonunda sarı-lacivertli kulüpte görev yapan Alman çalıştırıcı, şu anda İspanya'ya daha yakın duruyor. Marca'daki haberin detayında 61 yaşındaki teknik adamın sene başından beri İspanyolca özel ders aldığı ve La Liga'da çalışmak istediği vurgulandı.