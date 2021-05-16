Fenerbahçe'de Löw defteri kapandı!

16 Mayıs 2021 Pazar - 16:28
Avrupa futbolunda sezon sonuna yaklaşılırken teknik direktör ve futbolcu transferleri için hareketlenme yaşanıyor. İspanya
'da yayın yapan Marca, Fenerbahçe ile de adı geçen Joachim Löw'ün isminin Real Madrid
ile geçtiğini yazdı.
EURO 2020 sonrası Almanya
Milli Takımı'ndaki 18 yıllık görevinden ayrılacak olan Löw'ün Real Madrid
'de hoca adayları arasında olduğu aktarıldı. Başkan Florentino Perez'in Joachim Löw'ün yanı sıra eski golcüleri Raul Gonzalez ile Allegrini isimlerini de takip ettiği kaydedildi.
Daha önce Fenerbahçe'de de Löw ismi öne çıkmıştı. 1998-99 sezonunda sarı-lacivertli kulüpte görev yapan Alman çalıştırıcı, şu anda İspanya'ya daha yakın duruyor. Marca'daki haberin detayında 61 yaşındaki teknik adamın sene başından beri İspanyolca özel ders aldığı ve La Liga'da çalışmak istediği vurgulandı.