Fenerbahçe'de Marcelo defteri yeniden açıldı

Sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldız Marcelo ile devreye girdiği öğrenildi.

06 Eylül 2021 Pazartesi - 9:54
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Kenar beklere de bir oyuncu almayı hedefleyen Fenerbahçe'de Marcelo yeniden gündemde... Sarı-lacivertlilerin, Real Madrid'in ligdeki ilk 3 maçında şans bulamayan Brezilyalı yıldız için yeniden devreye girdiği ileri sürüldü.
 
Bir yıllık kontratı kalan 33 yaşındaki Marcelo'nun adının bile duyulması sosyal medyada taraftarı coşturdu. Real Madrid'in yaz başında Marcelo'yu gözden çıkardığı belirtilmiş, ancak Ancelotti'nin gelişiyle oyuncu takımda kalmıştı.
 
38 + 101 asist
 
2007'den beri Real Madrid'de forma giyen Marcelo, İspanyol devinde 528 maça çıktı; 38 gol+101 asiste imza attı. Sol şeritte hem savunma hem hücumda son derece etkili olabilen 33 yaşındaki sambacı, 58 kez Brezilya Milli Takımı'nda oynayıp, 6 gol kaydetti.

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Etiketler: marcelo fenerbahçe
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