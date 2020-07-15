Fenerbahçe'de Max Kruse krizi! İşte o gerçek...

TFF, yeni transfer dönemi için hiçbir kulübün limitini açıklamadı. Lig bitimi bu limit açıklanacak ve F.Bahçe dahil tüm takımlar limitlerindeki boşluk durumuna göre transfer yapacak.

15 Temmuz 2020 Çarşamba - 10:58
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Fenerbahçe için iki farklı kriter var. Bunların ilki UEFA ile yapılan anlaşma gereği "Satmadan alamazsın" kriteri. Bu nedenle bonservisli oyuncu alabilmek için bonservis geliri elde edilmesi zorunluluğu var. Bunun dışında TFF'nin belirlediği maaş limitini aşmadan transfer yapılabilecek.
 
Şu anda F.Bahçe'nin limiti 
 
Fenerbahçe, ocak transfer döneminde Sadık'ın maaşında yaptığı fedakârlıkla limit aşımını yüzde 30'un altında tutmuştu. Yeni sezon öncesi Isla, Hasan, M.Ekici, Tolga ve Falette (kiralık) gibi isimlerin sözleşmeleri bitiyor. Bu isimlerin gidişi, 4-5 milyon euro civarında rahatlama sağlayacak.
 
Zanka ve Frey sıkıntısı
 
Kiralık oyuncular Zanka ve Frey'in dönüşü Fenerbahçe için sıkıntı. Bu oyuncuların yanı sıra takımda yüksek maaşı bulunan ve fazla süre alamayan oyuncuların elden çıkarılması gündemde. Böylelikle Fenerbahçe, atıl duran bir maaş yükünü sırtında taşımamış olacak.
 
Kruse ile anlaşma yapılması gerekiyor 
 
Fenerbahçe, ihtilaflı olarak yollarını ayırdığı Max Kruse'nin 2.8 milyon euroluk maaşını limitten düşemiyor. Kruse'nin maaşının bilançodan düşürülebilmesi için oyuncuyla anlaşma yapılması ve anlaşma kağıdının TFF'ye iletilmesi gerekiyor.
 
Vedat Muriç veya başka birinin satışı, UEFA nezdinden bonservis geliri olarak kaydedilebilecek. Ancak bonservis geliri, TFF harcama limitine üçte bir oranında yazılabilecek.
 
Fenerbahçe, transfer dönemi devam ederken harcama limitinde boşluk olmasa dahi transfer açıklayabilecek. Ancak oyuncuya lisans çıkartamayacağı için idman yaptıramayacak. Simon Falette transferinde olduğu gibi, Fenerbahçe limitte boşluk yarattığı anda oyuncu resmi olarak kulübün oyuncusu olacak.
 
 
 

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