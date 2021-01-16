Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Bild duyurdu

Herkesin merakla beklediği Mesut Özil transferinde Arsenal menajeri Mikel Arteta’dan yeni bir açıklama daha geldi.

Arsenal-Crystal Palace maçı sonrası konuşan Arteta, ‘Mesut Özil ayrılıyor mu’ sorularına, “Sportif direktör Edu ve kulüple görüşmeleri halen daha devam ediyor. Ama henüz somut bir gelişme yok” yanıtını verdi.

