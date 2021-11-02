Fenerbahçe'de Mesut Özil gelişmesi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında 4 Kasım Perşembe günü deplasmanda Royal Antwerp ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

MESUT ÖZİL BİREYSEL ÇALIŞTI

Serdar Aziz ve Mesut Özil, idmanı takımdan ayrı yaptıkları bireysel çalışmalarla tamamladı.

ANTRENMANDA YOKTU

Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konya spor'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak ligde üst üste 3. yenilgisini alan Fenerbahçe'de Mesut Özil'in sakatlık durumu merak konusu olmuştu.

Konya'da alınan yenilgiyle ek olarak takımın çok önemli 3 futbolcusunu da sakatlığa kurban veren sarı-lacivertlilerde Mesut Özil'in son durumu tartışma konusu olurken, edinilen bilgiye göre kasık ağrısı süren yıldız futbolcu dünkü antrenmanda yer almamıştı.