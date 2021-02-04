Fenerbahçe'de Mesut Özil idmana katılmadı!

Ocak döneminin tartışmasız en çok sansasyon yaratan transferi Mesut Özil, Hatayspor karşısında ilk kez sarı lacivertli formayı giydi.

77. dakikada Mame Thiam'ın yerine oyuna dahil olan 32 yaşındaki futbolcu topla sadece iki kez buluşabilmiş, Billong'un kendi kalesine attığı gol öncesi atağı başlatan isim olmuştu.

Sabah gazetesinin haberine göre Mesut Özil, dün yapılan idmana teknik heyetten izin alarak katılmadı.

Yıldız futbolcunun bugün ve yarın yapılacak idmanlara katılarak derbiye hazırlanması bekleniyor.

Hatayspor karşısında ilk 11'de başlayan isimler yenileme çalışması yaparken Jose Sosa, Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş takımla çalıştı. (Ajansspor)