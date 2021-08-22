Fenerbahçe'de Nabil Dirar'a güle güle!

Fenerbahçe tecrübeli kanat oyuncusu Nabil Dirar'la yollarını ayırmak için masaya oturdu.

22 Ağustos 2021 Pazar - 9:45
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Kadroda düşünülmeyen isimlerle bir an evvel yollarını ayırmaya çalışan Fenerbahçe’de sıra Nabil Dirar’a geliyor. Şu anda maç kadrolarına alınmayan Faslı futbolcu ile görüşmeler devam ediyor. Herhangi bir teklifin olmadığı 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin bitmesine ise 1 yıl daha var. Dirar bu sebepten dolayı 1 yıllık parasını peşin olarak istiyor. Sarı-lacivertli yönetim de sözleşmenin feshi için orta yolu bulmaya çalışıyor.
 
Perotti’nin adresi Genoa
 
Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen oyunculardan Diego Perotti’nin yeni adresi de belli oluyor. Arjantinli futbolcunun sarı-lacivertli takımla görüşmelerde son aşamaya geldiği ve sözleşme feshine yakın olduğu aktarıldı.
33 yaşındaki oyuncunun kısa bir süre içerisinde sözleşmesini sonlandırıp, İtalya’ya gideceği vurgulandı. Genoa takımıyla ön görüşmeleri yapan Perotti’nin prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi.
 
Mame Thiam Kayserispor’da
 
Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Mame Thiam, Kayserispor’la anlaşmaya vardı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Senegal Milli Takımı forvetlerinden Mame Baba Thiam,

ÇARŞAMBA aramıza katılıyor. Camiamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Geçen sezon Kasımpaşa’dan Fenerbahçe’ye gelen Thiam, 34 maçta 8 gol atıp 4 asist yapmıştı. Öte yandan Vitor Pereira tarafından kadroda düşünülmeyen Steven Caulker’ın da Kayserispor’a katılması bekleniyor.

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Etiketler: dirar fenerbahçe
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