Fenerbahçe'de Okan Buruk bombası!

Dün Göztepe karşısında alınan mağlubiyetten sonra Fenerbahçe cephesinde Okan Buruk sesleri yükselmeye başladı.

22 Şubat 2021 Pazartesi - 8:20
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Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 26. haftasında evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından eleştiri okları Erol Bulut'a dönerken, sosyal medyada Okan Buruk'un ismi sarı-lacivertli kulüple anılmaya başlandı.
 
TV100 ekranlarında Emre Bol, Fenerbahçe'ye iddiaları sordu ve Erol Bulut ile yola devam edileceği yönünde yanıt alındığını kaydetti.
 
Emre Bol, "Fenerbahçeli bir yönetici ile konuştum. 'Hayır öyle bir şey yok. İlk kez senden duyuyorum. Erol Bulut ile yolumuza devam ediyoruz' dedi." şeklinde bilgi verdi.

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Etiketler: okan buruk fenerbahçe
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