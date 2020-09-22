Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz krizi!

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Ömer Faruk Beyaz arasında sözleşme uzatma krizi yaşanıyor.

22 Eylül 2020 Salı - 11:53
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Fenerbahçe yönetimi, genç futbolcu ile masaya oturarak sözleşmesini 5 yıl daha uzatmak istemesi krize yol açtı. Ömer Faruk Beyaz’ın yönetimden gelen bu talebe sıcak bakmadığı öğrenilirken futbolcunun menajerinin “İmza atma. Fenerbahçe’de forma giymen zor, seni Avrupa’da oynayacağın bir takıma götüreceğim” dediği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi Ömer Faruk Beyaz’a 5 yıllık sözleşme teklif ederken genç yıldıza ise her sene kademeli olarak artacak bir maaş önerdi.
 
Ömer Faruk Beyaz gelen teklifi kabul etse ilk sene 500 bin euro garanti ücretin yanı sıra özel başarı primleri de alacaktı. Fenerbahçe yönetimi ayrıca genç yıldızın sözleşmesine 20 milyon euro serbest kalma maddesini de koydurmak istedi ancak futbolcunun menajeri buna karşı çıktı.
 
2003 doğumlu futbolcu, Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına 16 Haziran 2020 tarihindeki Trabzonspor karşılaşmasında çıktı. Geçen sezon 5 resmi maçta 146 dakika süre alırken gol veya asist yapamadı. Bu sezon Rizespor ve Hatayspor ile oynanan maçların kadrosuna dahil edilmedi.
 
Ömer Faruk'un ağabeyi İsmail Beyaz, hafta sonu İHA'ya verdiği röportajda tek bir menajerleri olduğunu ifade etmiş ve bu ismin Mehmet Eser olduğunu belirtmişti. (Ajansspor)
 
 

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Etiketler: Fenerbahçe imza Ömer Faruk Beyaz
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