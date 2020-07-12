Fenerbahçe'de Ömer Faruk tarihe geçti!

Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe tarihi bir ana tanıklık etti. Sarı-lacivertli camianın büyük umut beslediği 16 yaşındaki genç yıldız Ömer Faruk Beyaz ilk 11'de görevlendirdi. Ömer Faruk ilk kez 11'de şans buldu. Bu forma şansı da kulüp tarihine geçti. 16 yıl 317 günlük olan Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu.

Süper Lig tarihinde ise en genç oyuncu 15 yaşındaki Emre Demir oldu. Ayrıca Fenerbahçe ilk 11'inde Sivasspor 'a karşı altyapıdan yetişip oynayan tek isim Ömer Faruk idi. Maçın başlangıcında ve ısınma anlarında takım arkadaşları genç yıldıza destek verdi. Fenerbahçe'de teknik direktörü Tahir Karapınar, Ömer Faruk Beyaz'ın ilk 11'de olmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Karapınar, Ömer Faruk'un özel bir yetenek olduğunu kaydederken, "Biz oyunculara şans vermiyoruz, onlar formaları alıyor. Ben yaşlı-genç futbolcu ayırmıyorum. Formayı hak eden alır. Ferdi formayı hak etti, devam ediyor. Ömer Faruk da formayı hak etti. Ömer Faruk gelecek vaat eden bir oyuncumuz" dedi.

Ozan Tufan stoperde

Sarı-lacivertlilerde bu hafta yine stoper sıkıntısı yaşandı. Serdar Aziz'in cezasının devam etmesi nedeniyle stoperde boşluk oldu.