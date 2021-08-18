Fenerbahçe'de Ozan Tufan adım adım Watford'a! Anlaşma...

Fenerbahçe ile Premier Lig ekibi Watford'un, Ozan Tufan'ın transferi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

18 Ağustos 2021 Çarşamba - 23:53
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Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile birlikte beklediği süreleri alamayan Ozan Tufan, Premier Lig ekibi Watford'a transfer oluyor.
 
Watford ile Fenerbahçe, bu transfer konusunda anlaşmaya vardı.
 
Milli futbolcunun 1 yıllığına Premier Lig ekibine kiralanacağı ve anlaşmada şarta bağlı satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.
 
26 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde İngiltere'ye giderek resmi sözleşme imza atması bekleniyor.
 
ANTRENMANA KATILMADI
 
Transfer görüşmelerinde bulunan Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin son antrenmanına katılmamıştı.

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