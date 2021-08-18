Fenerbahçe'de Ozan Tufan adım adım Watford'a! Anlaşma...

Watford ile Fenerbahçe, bu transfer konusunda anlaşmaya vardı.

Milli futbolcunun 1 yıllığına Premier Lig ekibine kiralanacağı ve anlaşmada şarta bağlı satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.

26 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde İngiltere 'ye giderek resmi sözleşme imza atması bekleniyor.

ANTRENMANA KATILMADI

Transfer görüşmelerinde bulunan Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin son antrenmanına katılmamıştı.