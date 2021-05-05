Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın yeri çoktan doldu! Orkun Kökçü bombası

Fenerbahçe, bu sezonun başında transfer piyasasında kendisini kanıtlamış, tecrübeli oyunculara yönelmişti. Sarı-Lacivertliler bu kez genç futbolculara ağırlık vermeyi planlıyor. Emre Belözoğlu’nun transfer listesinin ilk sıralarında ise Orkun Kökçü yer alıyor. Başarılı teknik adam, 20 yaşındaki yıldızın mutlaka kadroya katılması yönünde yönetime görüş bildirdi.

Milan temas kurdu





Orkun Kökçü’yü transfer etmek hiç kolay değil. Milli futbolcu, Feyenoord’daki performansıyla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmiş durumda. Son olarak Milan , Orkun’un durumunu sormak için hem Hollanda ekibiyle hem de oyuncunun menajerliğini de yapan babası Halis Kökçü ile temasa geçti. Başarılı oyuncunun bonservis bedelinin en az 15 milyon euro olması muhtemel.

‘Alo, ben Emre abin’