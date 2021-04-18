Fenerbahçe'de Ozan Tufan kariyer rekoru kırdı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de 2 asist birden yapan Ozan Tufan, Süper Lig kariyerinde en fazla asist yaptığı sezona ulaştı.

18 Nisan 2021 Pazar - 23:05
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Sarı lacivertliler, kritik öneme sahip olan maçta, ligde düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Medipol Başakşehir'i Szalai ve Pelkas'ın golleriyle mağlup etti.
 
Fenerbahçe'nin bulduğu 2 golde de asisti yapan isim bu sezonun formda ismi Ozan Tufan'dı. Szalai ve Pelkas'ın gol paslarını veren Ozan, asist sayısını 9'a çıkardı ve Süper Lig kariyerinde en fazla asist yaptığı sezona ulaştı.
 
Öte yandan bu sezon deplasmandaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken sarı lacivertliler, dış sahada oynadığı son 10 maçı da kaybetmedi.
 
Deplasmanda oynadığı son 10 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (7G 3B), 1996/97'den bu yana tek sezondaki en uzun serisini egale etti.

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