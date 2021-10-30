Fenerbahçe'de Pereira ve Pelkas arasında dikkat çeken diyalog! Çok öfkelendi...

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ve Vitor Pereira arasındaki diyalog dikkat çekti.

30 Ekim 2021 Cumartesi - 21:31
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Son haftalarda aldığı başarısız sonuçlarla zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanına galibiyet için çıkarken beklemediği goller yedi.
 
Henüz müsabakanın 2. dakikasında Soner'in golüyle geriye düşen sarı lacivertliler, 11. dakikada Abdülkerim'in kaydettiği golle adeta buz kesti.
 
2-0 geriye düşen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira, ilk devre bitmeden oyuna müdahalede bulundu.
 
Rossi, Sangare ve Pelkas'ı oyundan alan Portekizli teknik adam, sahaya Novak, Serdar Dursun ve İrfan Can'ı sürdü.
 
Müsabakanın 40. dakikasında oyundan alınmasına öfkelenen Pelkas'la Vitor Pereira'nın arasında yaşanan diyalog ise dikkat çekiciydi.
 
Kulübede üzgün bir şekilde oturan Pelkas'ın yanına giden Pereira, futbolcusuna neden oyundan alındığını anlatmaya çalıştı.
 
Sinirli olduğu gözlenen Pelkas ise Pereira'ya bir şeyler anlatırken devre arasında soyunma odasına bir süre gitmedi.
 
Devrede de tüm takım soyunma odasına giderken Yunan futbolcu 1 dakika kadar tek başına kulübede oturdu.

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